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Семь пассажиров автобуса пострадали после столкновения со столбом в Петербурге

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© Фото: pixabay.com

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Шестеро петербуржцев были госпитализированы.

В Санкт-Петербурге в Кировском районе пассажирский автобус врезался в столб. В результате ДТП, семь человек пострадали, шестеро из них были госпитализированы. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе городской станции скорой помощи.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области отметили, что авария произошла около 15 часов возле дома №140 по Ленинскому проспекту. Как сообщили в правоохранительных органах, водитель был трезв.

В ГУП "Пассажиравтотранс" также уточнили, что перед рейсом мужчина прошел медицинский осмотр, на котором не выявили никаких отклонений. Предполагается, что водитель уснул за рулем.

По данному факту началась проверка. Данным событием заинтересовалась прокуратура Кировского района Северной столицы.

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