На трассе Петербург-Запорожское произошло смертельное ДТП

Во вторник, 10 августа, примерно в 23:10 на 35-м километре трассы Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск произошло ДТП, в результате которого погиб водитель ВАЗ-21150. По предварительной информации автомобилист, совершая правый поворот, не справился с управлением и врезался в дорожный знак «Главная дорога», а после улетел в кювет.

Сообщается, что за рулем находился 44-летний гражданин Узбекистана, который зарегистрирован в Ленинградской области. На данный момент личности двух других пассажиров устанавливаются. Предположительно, что они также являются выходцами из Средней Азии.

В базе данных ФИС проверили госномер автомобиля и выяснили, что он числится как архивный с 2019 года: регистрационные действия с ним приостановлены, а номера находятся в розыске.