В Петергофе задержали мужчину, который стрелял в воздух из машины свадебного кортежа

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в Петергофе задержали мужчину, который стрелял из машины свадебного кортежа. Ситуация произошла на Парковой улице в Петергофе. Сообщение о стрельбе в отдел полиции поступило от очевидцев 10 августа.

После получения информации о стрельбе на место сразу же выехали наряды ППС и ГИБДД Петродворцового района. Сотрудники правоохранительных органов остановили на Торговой площади Infiniti. После все участники свадебного кортежа, а также жених и невеста были доставлены в отдел полиции.

«По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний местный житель, уроженец Пятигорска Ставропольского края. У мужчины изъят и отправлен на экспертизу предмет, похожий на сигнальный пистолет», — сообщили в пресс-службе главка МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство».