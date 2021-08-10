В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что пациент петербургской больницы ранил ножом двух мужчин.

Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье, 8 августа, в коридоре 1-го нейрохирургического отделения городской больницы. По предварительной информации, 50-летний мужчина повздорил с другими двумя пациентами 70 и 72 лет. После словесной перепалки самый младший выхватил нож и напал на двух других.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. На данный момент, нападавший уже задержан и ведется следственная проверка. Кроме того, нож у мужчины изъяли.