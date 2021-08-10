«Дунайская» сильно покрылась мхом и плесенью

Станция метро «Дунайская» в Санкт-Петербурге очень сильно покрылась мхом и плесенью из-за постоянных протечек. В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что на данный момент «Дунайскую» закрывать не собираются.

Работники городской подземки сообщают, что станция работает исправно, и поэтому закрывать ее пока не нужно. Проблема заключается лишь в одном спуске.

В предприятии пояснили, что во время дождей один из спусков для пассажиров закрывают для их безопасности и это не является проблемой для петербуржцев, так как работает несколько входов. Однако, если придется закрыть всю станцию, то это создаст определенные трудности.