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«Дунайская» сильно покрылась мхом и плесенью

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© Фото: vk.com/stoplistspb

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Руководство метрополитена не собирается пока закрывать станцию.

Станция метро «Дунайская» в Санкт-Петербурге очень сильно покрылась мхом и плесенью из-за постоянных протечек. В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что на данный момент «Дунайскую» закрывать не собираются.

Работники городской подземки сообщают, что станция работает исправно, и поэтому закрывать ее пока не нужно. Проблема заключается лишь в одном спуске.

В предприятии пояснили, что во время дождей один из спусков для пассажиров закрывают для их безопасности и это не является проблемой для петербуржцев, так как работает несколько входов. Однако, если придется закрыть всю станцию, то это создаст определенные трудности.

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