На территорию детсада в Кудрово незаконно проник петербуржец

В Кудрово Ленинградской области, в понедельник, 9 августа, неизвестный мужчина незаконно проник на территорию детского сада «Маленькая страна» на Европейском проспекте.

«Сегодня около 17 часов сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержали на Столичной улице в городе Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя города Санкт-Петербурга. Он подозревается в том, что несколькими часами ранее незаконно проник на территорию детского сада», - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Местные жители заметили нарушителя около 14:00 на территории детсада. Мужчина плясал на крыше беседки, а также бросался телефоном. После того как он увидел охранника, сразу убежал. Заведущая детсадом заявила, что ничего в руках петербуржца не увидела, но дети сказали, что увидели у него нож.

На данный момент Следственный комитет Петербурга будет проводить проверку по выяснению обстоятельств произошедшего.