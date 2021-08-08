Петербуржец изнасиловал женщину и ударил ее ножом

В Санкт-Петербурге произошел очередной случай изнасилования. Инцидент произошел в Выборгском районе, на Выборгской улице, около дома №4/2. Девушка вышла на улицу покурить и тут ее поджидал насильник, который заманил ее в парадную и изнасиловал.

После случившегося мужчина избил жертву, а также ранил ее ножом в руку. На помощь пострадавшей пришли прохожие, которые вызвали полицию и скорую помощь. После произошедшего женщину госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов стали проверять место происшествия. Оказалось, что здание, где было совершено преступление, заброшено.

Полицейские уже задержали дух подозреваемых в изнасиловании девушки.