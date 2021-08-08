В Выборгском районе сотрудника аварийных служб ударило током

В Санкт-Петербурге в Выборгском районе, в субботу, 7 августа, произошел несчастный случай с сотрудником аварийных служб. Электрик выполнял свою работу, как вдруг его сильно ударило током. Инцидент произошел на улице Есенина.

Свидетели произошедшего сообщили, что на место происшествия прибыл реанимобиль.

В результате случившегося, на улице Есенина встали троллейбусы, из-за этого движение на данном участке сильно затруднилось. Об этом сообщили интернет-пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые петербуржцы также отметили, что помимо реанимобиля видели автомобиль полиции и спасателей. Точные данные о состоянии электрика пока отсутствуют.