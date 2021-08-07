Пенсионерку отправили в больницу после того, как на нее упало дерево

В пятницу, 6 августа, в Санкт-Петербурге в Приморском районе пострадала 88-летняя пенсионерка, которую отправили в больницу с тяжелыми травмами. На женщину упало дерево, вследствие чего пенсионерка получила многочисленные ушибы и переломы.

Инцидент произошел в Удельном парке. Пострадавшую сразу же доставили в больницу в тяжелом состоянии около 15:20. Вечером того же дня сотрудники медицинского учреждения сообщили о происшествии в отдел правоохранительных органов.

На данный момент жительница города на Неве находится в шоковой реанимации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в субботу выпадет четверть месячной нормы.