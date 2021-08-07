В одном из помещений Ладожского вокзала произошел потоп

В Санкт-Петербурге произошел потоп в одном из помещений Ладожского вокзала. В ОЖД отметили, что проблема уже решена.

В социальных сетях появилось видео с места происшествия. По кадрам видно, что на полу образовалось огромное количество воды, которое хлещет из стены.

«В обычные дни там ведёрко стоит и капель», — сообщили интернет-пользователи в социальных сетях. Также некоторые петербуржцы отметили, что такая проблема возникает не первый раз.

В пресс-службе ОЖД уже сообщили, что все причины потопа на Ладожском вокзале выясняются. На данный момент возникшая проблема уже решена.