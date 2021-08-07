Рейс «Метеора» от острова Валаам до Сортавалы отменили

В пятницу, 6 августа, был отменен рейс «Метеора» №506 от острова Валаам до Сортавалы. Из-за плохой погоды, сильного ветра и высокой волны на Ладоге туристам пришлось остаться на острове.

В связи с плохими погодными условиями рейс судна пришлось отменить в целях безопасности граждан. «Метеор» отправится в Санкт-Петербург, но только после сменв погоды.

На момент инцидента, предприятие искало способы для доставки пассажиров в город. Также сообщается, что асе в маршруты будут осуществляться только во время благоприятной погоды.