Во Всеволожском районе водитель грузовика сбил двоих детей

В Санкт-Петербурге на Колтушском шоссе произошло ДТП, в результате которого два ребенка отправились в реанимацию. Сообщается, что водитель грузовика Volvo сбил переходящих дорогу восьмилетнюю девочку и ее двухлетнего брата.

Происшествие случилось в четверг, 5 августа во Всеволожском районе на трассе Петербург — Колтуши.

На данный момент оба ребенка находятся в реанимации, их состояние оценивают как тяжелое. Медицинские работники сообщают, что у детей диагностировали большое количество переломов, а также ушибы головного мозга.

По предварительной информации, девочка с братом переходили проезжую часть в неположенном месте.