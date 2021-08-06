Полицейские устроили погоню за пьяным водителем со стрельбой в Московском районе

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в Московском районе произошла погоня за пьяным водителем со стрельбой. Сотрудники полиции были вынуждены гоняться за нарушителем, так как он не собирался реагировать на требования полицейских.

Ситуация произошла в четверг, 5 августа, на Витебском проспекте. Сотрудники ДПС попытались остановить Volkswagen Golf, но водитель решил попробовать уехать от правоохранителей. В итоге остановить нарушителя удалось только после трех выстрелов из табельного оружия.

Инспекторы ДПС поймали его около дома №52 на улице Орджоникидзе. После 40-летнего водителя отправили в отделение полиции.