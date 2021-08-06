В лагере «Маяк» Курортного района изнасиловали семилетнюю девочку

В Курортном районе Санкт-Петербурга в Детском оздоровительном лагере «Маяк» была изнасилована семилетняя девочка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Кроме того, мама дочери обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии в отношении ее ребенка.

Также мать девочки сообщила, что в период с 26 июня по 11 июля, ее дочь находилась в лагере, который располагается в поселке Молодежное. Кроме того, 37-летняя женщина заявила, что в отношении ее ребенка неизвестный мальчик совершил действия сексуального характера.

На данный момент правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.