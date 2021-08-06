Петербуржца приговорили к 4,5 годам лишения свободы за избиение полицейского на митинге

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Октябрьский районный суд приговорил Николая Девятого к 4,5 годам лишения свободы за применение насилия опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им должностных обязанностей. Подсудимый свою вину признал.

В результате судебного процесса принято решение приговорить Девятого к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, с виновного взыскали 150 тысяч рублей.

Напомним, что Николай Девятый ударил в лицо сотрудника ГИБДД, который попросил его соблюдать порядок во время проведения митинга.