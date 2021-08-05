В Петербурге задержали пятерых наркоторговцев, среди которых был сотрудник МВД

В ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщили о том, что следователи и полицейские задержали группу из пяти человек за организацию интернет-магазина и торговлю наркотиками через закладки. Среди задержанных также оказался и сотрудник МВД.

«Совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны трое мужчин в возрасте от 25 до 30 лет, 28-летняя женщина и 32-летний действующий сотрудник полиции», — заявили в СК РФ.

За торговлю наркотическими веществами следователи возбудили 12 уголовных дел. Сообщается, что фигуранты дела продавали запрещенные препараты не только за деньги, но и за криптовалюту, а всю выручку делили между собой.