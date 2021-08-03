Проспект Королева затопило после сильного ливня

Вечером в понедельник, 2 августа, в Санкт-Петербурге прошел сильный ливень, который повлек за собой некоторые последствия, затопив улицы города. Как сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», вода на проспекте Королева поднялась до уровня тротуаров, в результате чего машины, которые стояли около обочин, плавали в воде.

«Королева никогда не топило... Где-то не прочищено», — заявил один из петербуржцев.

Один из интернет-пользователей сообщил, что у него даже затопило салон машины.

Кроме того, стихия накрыла такие участки, как улица Байконурская, Серебристый бульвар, проспект Испытателей, площадь Льва Мациевича, а также аллеи Котельникова и Поликарпова.