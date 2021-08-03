На трассе М-11 столкнулись две фуры

В пресс-службе компании «Магистраль двух столиц» сообщили, что вечером, в понедельник, 2 августа, на трассе М-11 произошла авария двух большегрузов. ДТП случилось на 582-м километре. Из-за этого движение в сторону Москвы перекрыто.

«На 582-м км трассы произошло ДТП с участием двух большегрузных автомобилей, движение в сторону Москвы перекрыто», — сообщили в пресс-службе.

Стало известно, что ситуация произошла около 19:00. Водитель 34-х лет, управляя «Сканией», врезался в фуру «Вольво», которая двигалась в попутном направлении в сторону Москвы.

Сообщается, что место столкновения можно объехать по дорогам А-120 и М-10. По предварительной информации, в аварии погиб один человек, еще один пострадал. Остальная информация уточняется.