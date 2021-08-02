В Невском районе мужчина устроил стрельбу в магазине

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сотрудники задержали мужчину, который устроил стрельбу из пистолета в магазине. Помимо этого петербуржец кидался на посетителей. Инцидент произошел в магазине в Невском районе.

«Поступило сообщение, что в магазине на улице Караваевской неизвестный мужчина с пистолетом бросается на людей. Уже через 20 минут сотрудники полиции были по указанному адресу, где задержали 34-летнего неработающего мужчину», — сообщили в ведомстве.

В правоохранительных органах также сообщили, что дебошир сделал 5 выстрелов из оружия. Также выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации пострадавших нет.