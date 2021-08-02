В Петербурге школьник совершил действия сексуального характера в отношении 14-летнего мальчика

СУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет».
В пятницу, 30 июля, в отделение полиции обратилась 57-летняя женщина, над сыном которой надругались. Меньше чем за сутки правоохранительные органы нашли преступника. Им оказался 14-летний ученик коррекционной школы. Как сообщили в полиции, семиклассник завел свою жертву в парадную дома на 3 линии В.О. и совершил в отношении его действия сексуального характера.