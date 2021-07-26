На улице Зои Космодемьянской задержали мужчину, пытавшийся убить женщину топором

В Санкт-Петербурге в Кировском районе по улице Зои Космодемянской петербуржец преследовал женщину и хотел ударить ее топором. Об этом наряду вневедомственной охраны рассказал прохожий.

Инцидент произошел около восьми вечера. На протяжении некоторого времени мужчина преследовал петербурженку и замахивался на нее топором. В итоге он повредил женщине палец руки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Северной столице и Ленинградской области.

Правоохранители задержали петербуржца и изъяли топор. После стало известно, что ранее мужчина уже был судим за грабеж и незаконное пересечение государственной границы. Пострадавшую отправили в больницу.