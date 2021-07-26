В Петербурге пьяный отец избил свою новорожденную дочь

В Санкт-Петербурге в Василеостровском районе пьяный отец избил свою новорожденную дочь. О случившемся в полицию заявила мать девочки. Она сообщила, что малышка упала с высоты полутора метров. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Позже полицейские выяснили, что 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался ударить ногой свою супругу, но тот не рассчитал удар и попал по голове маленькой девочки.

Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. При осмотре врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, переломы глазницы и лобной кости.