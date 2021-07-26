Убитые двое петербуржцев в доме на улице Бутлерова оказались родными бывшего адмирала ВМФ

Как сообщил источник в правоохранительных органах, супруга и сын бывшего начальника оперативного управления штаба Северного флота адмирала ВМФ России Леонида Лобанова найдены мертвыми в одной из квартир на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге.

В отдел полиции обратилась пожилая жительница Мурманска. Она заявила, что из квартиры доносится неприятный трупный запах. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов проникли в квартиру и увидели лежащими на кровати 84-летнюю женщину и 56-летнего мужчину с колото-резанными ранениями.

По предварительной информации, из квартиры ничего не похитили. Тело самого адмирала Лобанова нашли 16 июля в Красногвардейском районе — его сбила электричка.