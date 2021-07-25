СК Петербурге начал проверку после падения шкафа на полуторагодовалого мальчика

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу заинтересовался происшествием, при котором на полуторагодовалого ребенка упал шкаф. В пресс-службе СУ СК сообщили, что на данный момент проводится следственная проверка по факту травмирования мальчика.

Ребенка госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас ему оказывают квалифицированную помощь. Кроме того, следователи выясняют обстоятельства случившегося. После проверки будет принято процессуальное решение.

Также стало известно, что родителями ребенка являются 34-летний дворник из Узбекистана, а также его 28-летняя жена, которая находится на 9-м месяце беременности.