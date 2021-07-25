В ночь на 25 июля на проспекте Ветеранов произошел пожар в кафе

В Санкт-Петербурге на проспекте Ветеранов в одном из кафе произошло возгорание. В отдел ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области сообщение о пожаре поступило примерно в третьем часу ночи.

Пламя охватило кафе на проспекте Ветеранов, 118, корпус 1. На место возгорания прибыли 20 пожарных, а также 4 спецмашины. Полностью локализовать пожар им удалось только спустя 40 минут. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по городу.

Здание размером 6х8 метров сгорело полностью. На данный момент сведения о пострадавших не поступали.

Также отметим, что недавно в Красносельском районе на улице Маршала Казакова сгорел грузовик.