В ДТП на пересечении Маршала Блюхера и Замшина пострадали три человека

В Санкт-Петербурге на пересечении проспекта Маршала Блюхера и улицы Замшина произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Снимки, а также видео с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По кадрам видно, как Skoda Rapid на большой скорости влетает в поворачивающий Volswagen Polo. Оба автомобиля сильно пострадали. Сообщается, что возраст пострадавших составляет 26, 52 и 90 лет.

В итоге, самому пожилому петербуржцу диагностировали перелом ноги, а также закрытую черепно-мозговую травму (ЧМТ). Остальных двух участников аварии увезли в больницу с шоком и закрытой ЧМТ.