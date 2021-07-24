Из банка SIAB на Черниговской украли 13 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга оставил в банке SIAB на Черниговской на хранение более 13 миллионов рублей. В учреждении уверяли, что у них безупречная безопасная банковская ячейка. Однако его деньги куда-то пропали.

В субботу, 23 июля, петербуржец пришел в банк перед отпуском, чтобы оставить в ячейке свои ювелирные украшения, но класть он их туда не стал, так как увидел что она пустая.

Сообщается, что деньги хранились в банке с 2019 года. К ячейке имела доступ также и жена петербуржца. Сотрудники банка попросили мужчину все-таки проверить вопрос ее причастности к пропаже средств.

На данный момент полицейские зарегистрировали заявление о хищении денег.