В Петербурге Mercedes угодил в Неву

В субботу,24 июля, в Санкт-Петербурге Mercedes петербуржца попал в Неву. Инциден произошел на проспекте Обуховской Обороны.

Водитель утонувшего автомобиля обратился в экстренные службы самостоятельно. Мужчина сообщил, что его машина съехала с набережной прямо в Неву. Причем в воде автомобиль вообще не видно.

Прибывшие на место экстренные службы и водолазы обнаружили, что иномарка находится в пяти метрах от берега. Кроме того, к месту происшествия прибыл специальный кран, который стал доставать автомобиль из реки.

Также в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры с места происшествия. В комментариях к посту сообщили, что компания в нетрезвом виде, ожидавшая свою машину на берегу заявила, что их автомобиль столкнули в воду какие-то хулиганы.