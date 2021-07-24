Около магазина на Пулковском шоссе подросток совершил убийство

В Санкт-Петербурге, в пятницу, 23 июля, около магазина на Пулковском шоссе обнаружили тело молодого человека, у которого было ножевое ранение в грудь.

Очевидцы сообщили о случившемся в отдел правоохранительных органов. По приезде сотрудники полиции установили, что убитый молодой человек — 19-летний местный житель. НА место также прибыла скорая помощь. Однако спасти юношу медики не смогли.

Также сообщается, что на месте произошедшего был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 16-летний приезжий подросток. По предварительной информации у него и юноши возник конфликт, в результате которого убийца ударил ножом своего оппонента.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.