В Санкт-Петербурге в Красносельском районе десятилетняя девочка стала жертвой сексуального насилия. По информации следствия, девочка не раз встречалась с насильником.

Сообщается, что 22 июля в отделение полиции поступила информация от женщины об изнасиловании малолетней девочки. В парадной на нее напал какой-то незнакомый человек. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Позже полицейские установили, что девочка подвергалась сексуальным насильственным действиям три дня. Каждый вечер насильник караулил ее около парадной.

По предварительной информации правоохранителей обидчиком может быть подросток азиатской внешности, примерно двенадцатилетний. Его уже объявили в розыск.