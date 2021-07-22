В Купчино в третий раз за сутки прорвало трубы

В Санкт-Петербурге в Купчино в третий раз прорвало трубу и затопило проезжую часть кипятком. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На этот раз авария случилась во дворе между домами №24а и №21/1 по Софийской улице. На место происшествия прибыли специалисты «Теплосети». Им удалось ликвидировать дальнейшее затопление дороги.

Отметим, что ранее подобная ситуация произошла на Белградской улице, где в результате прорыва трубы на дороге образовалась яма, в которую провалился автомобиль Mazda.В салоне находилась девушка, которая получила травмы.

Еще один случай произошел на проспекте Космонавтов, где также прорвало трубу и затопило всю проезжую часть.