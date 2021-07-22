Женщина погибла, выпав из окна горящего дома на Дыбенко

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в ночь со среды на четверг, с 21 на 22 июля, в Невском районе на улице Дыбенко в одной из квартир произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть примерно в 04:40.

Оказалось, что горела восьмикомнатная квартира бывшего общежития. Пламя охватило две комнаты и коридор. Общая площадь пожара составила 45 квадратных метров. Полностью потушить огонь удалось примерно в 05:51.

Прибывшим на место спасателям удалось спасти двух человек. С верхних этажей было эвакуировано 15 жильцов. Однако одна из петербурженок погибла еще до приезда пожарных. Она выпрыгнула из окна горящей квартиры и умерла на месте.