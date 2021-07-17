Во Фрунзенском районе мужчина зарезал обидчика своей сожительницы

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе сотрудники полиции задержали мужчину, который заступился за свою сожительницу и в итоге зарезал одного из обидчиков.

В отделение правоохранительных органов поступило сообщение о том, что на Будапештской улице около одного из домов одного из петербуржцев ранили ножом. На место происшествия прибыла скорая помощь и обнаружила двоих мужчин с колото-резаными ранениями. Также прибывшие на место полицейские задержали еще 37-летнего петербуржца, который, по его словам, он заступился за 36-летнюю сожительницу.

Женщина сообщила, что ночью неизвестные жители нарушали тишину, и она сделала им замечание. В итоге один из них избил девушку.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело.