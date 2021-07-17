Юноша попытался убежать от полиции, но попал под колеса «Форд Фокуса»

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в пятницу, 16 июля, около 08:30 на Московском проспекте произошло происшествие. Около дома №87 «Форд Фокус» сбил 17-летнего школьника.

В ведомстве отметили, что молодой человек пытался убежать от патрульной машины. Поэтому он выбежал на проезжую часть и начал размахивать руками, где и попал под колеса автомобиля. Юношу госпитализировали.

На данный момент школьник находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что мальчик является учеником 8-го класса в Петергофе, в спецшколе №2, подшефной городской прокуратуре.