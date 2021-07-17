Во Фрунзенском районе произошло ДТП между Opel и Honda

В пятницу, 16 июля, во Фрунзенском районе на проспекте Славы у пересечения с Софийской улицей произошло ДТП, участниками которого стали водители Honda и Opel. Об этом сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы произошедшего сообщают, что водитель «Хонды» проехал на красный свет, да еще и по встречной полосе, и не успев проехать перекресток, врезался в «Опель». Один из автомобилистов вылетел из машины на газон. Рядом оказалась машина скорой помощи, которая госпитализировала его в больницу.

Остальные службы прибыли примерно через 8 минут. На данный момент информация по пострадавшим еще уточняется.