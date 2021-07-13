В Петербурге проверили более тысячи школ после сообщений о минировании

В один из Санкт-Петербургских детских садов поступило сообщение о минировании. Из-за этого сотрудники ОВД за несколько часов проверили более тысячи школ и детсадов.

Заведующая детского сада №110 получила сообщение с угрозами от неизвестного, который написал о минировании нескольких учреждений и требовал деньги.

Правоохранительные органы проверили 861 детсад и 639 школ города. Из детского сада №110 было эвакуировано 125 человек, из которых 105 дети, а 20 —сотрудники. Однако по решению администрации эвакуацию в 1499 учреждениях не проводили.

Материалы по факту получения письма с угрозами отправили в ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.