На перекрестке Энтузиастов и Индустриального проспектов из-под земли забила вода

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что в Северной столице в Красногвардейском районе на перекрестке Энтузиастов и Индустриального проспектов очевидцы увидели, как из-под земли через асфальт начинает пробиваться вода.

«Это дождь из-под земли рвется», — прокомментировал данную ситуацию один из пользователей соцсети.

Большинство граждан посчитало, что все происходящее является очень опасным, потому что участок асфальта может уйти под землю. Однако причину происшествия и образования воды на дороге до сих пор не установили.