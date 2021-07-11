Ж/д станцию Броневая в Петербурге затопило

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что переход железнодорожной станции Броневая полностью затоплен. Также в группе появились кадры с места потопа.

Очевидцы заявили, что вода поднялась настолько высоко, что там невозможно пройти.

«Дождь в Питере идет из-под земли», — написал в шутку один из пользователей соцсети.

Стоит отметить, что Водоканал Северной столицы сообщил, что причиной потопа стало вытекание трубы диаметром 700 мм. Сообщается, что примерно в 15:00 всю воду убрали.

На данный момент выясняются причины такого потопа.