Секс-вечеринка во Фрунзенском районе обернулась гибелью двух человек

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе двое друзей решили устроить на своей съемной квартире секс-вечеринку. Однако в конце вечеринки произошла трагедия, в результате которой двое попрощались с жизнью, а одного увезли в больницу.

Инцидент произошел на Будапештской улице в одном из домов. На место были вызваны полиция и скорая помощь. Когда они приехали в квартире были обнаружены тела 24-летнего мужчины и 27-летней женщины, а еще 26-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Одному из мужчин повезло, он сделал прививку от COVID-19 и употреблял только алкоголь. На вечеринке также присутствовали запрещенные вещества.

По предварительной информации мужчина и женщина погибли из-за передозировки наркотиков.