На Володарском мосту в результате ДТП погиб мотоциклист

В Санкт-Петербурге, в субботу, 10 июля, на Володарском мосту произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств: мотоциклист, легковой автомобиль, а также маршрутка и фургон. В результате аварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

По предварительной информации, петербуржец, управляя мотоциклом хотел избежать столкновения, но в итоге положил байк и улетел под колеса автобуса «ПАЗ», который его и переехал. Об этом сообщили в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

Из-за возникшего столкновения на мосту встали троллейбусы. На место происшествия прибыло МЧС, а также скорая помощь.

По факту случившейся аварии проводится проверка.