В Дудергофском канале лодка врезалась в бетонное ограждение

В Санкт-Петербурге в Дудергофском канале лодка с восемью пассажирами врезалась в бетонное ограждение. Сообщается, то на борту также находились дети.

«В 15:23 мск поступила заявка от очевидцев: Кировский район, Дудергофский канал, лодка совершила наезд на бетонное ограждение, три человека оказались в воде», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице и Ленинградской области.

Кроме того, очевидцы происходящего сообщили, что 4-5 человек от удара вылетели в воду. Некоторые граждане бросились спасать утопающих.

По данным спасателей, в лодке находилось трое детей. На место происшествия прибыли МЧС и скорая помощь. На данный момент всех пассажиров судна осматривают врачи.