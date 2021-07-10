Остановка у парка «Южно-Приморский» пострадала от рук подростков

В ночь с 9 на 10 июля, в Санкт-Петербурге в Красносельском районе вое подростков сломали остановку около парка «Южно-Приморский», а также напали на прохожего. Кадры с места событий появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По кадрам видно, как двое молодых людей забрались на крышу остановки и начали ее ломать. Один из прохожих сделал хулиганам замечание, но те полезли на него с кулаками.

«Возле парка "Южно-Приморский" пьяные подростки кутили всю ночь, а на порыве решили развандалить остановку. Мужчина, сделавший замечание получил отпор кулаками», — заявила одна из очевидцев.

Мужчина стал бежать к своей машине, но юноши догнали его и набросились на него с кулаками. Однако петербуржец смог дать им отпор.