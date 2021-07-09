Петербуржец попал в реанимацию после посещения строительного магазина

Житель Санкт-Петербурга пришел в один из строительных магазинов города и хотел купить доски. Мужчина пришел на производство и попросил продавца принести ему доски. Менеджер строительного магазина попросила покупателя подождать и ушла за товаром.

Однако петербуржец не стал дожидаться менеджера и сам полез на палет за досками. В результате, мужчина разорвал пленку, и его засыпало строительным товаром.

Когда менеджер пришел к покупателю и увидел его засыпанного досками, то сразу же вызвал скорую помощь и полицию. Пострадавшего сразу же поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

В медицинском учреждении врачи диагностировали у мужчины закрытый перелом ребер, травмы головы и груди, а также конечностей и ушиб теменной области.