В отеле Holiday Inn на Садовой улице произошел пожар

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в отеле Holiday Inn, который располагается в Адмиралтейском районе на Садовой улице, произошел пожар. Не место возгорания прибыли 37 пожарных, а также 8 единиц специальной техники.

Спасателям удалось ликвидировать пожар, обошлось без пострадавших. Как сообщают в МЧС, причиной пожара стало возгорание постельных принадлежностей.

Пламя удалось потушить за 20 минут с момента обращения к МЧС. Жители отеля смогли вернуться в свои номера спустя 30 минут с момента устранения возгорания. Быстро ликвидировать пожар удалось благодаря оперативным действиям спасателей.