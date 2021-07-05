Петербургский военный суд оштрафовал полковника на 500 тыс. рублей за гибель солдата

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что с полковника Дениса Горелышева петербургский гарнизонный военный суд взыскал штраф за гибель солдата во время проведения тренировки с военнослужащими.

Денис Горелышев занимает должность начальника инженерных войск в одной из войсковых частей. Когда проходили учения в сентябре 2017 года, офицер выстроил солдат на полигоне в секторе ведения стрельбы танка. Из-за разрыва снарядов трое военнослужащих получили тяжелые травмы, а другой скончался на месте.

Министерство обороны России изначально обязало Горелышева выплатить 3 млн рублей. Однако тот заявил, что таких средств нет. Сам полковник является ветераном боевых действий, а также имеет различные награды. В итоге суд снизил сумму до 500 тысяч рублей.

Кроме того, отметим, что офицера также обязали выплатить по 10 тысяч рублей пострадавшим солдатам.