На Васильевском острове водитель каршеринга сбил пассажирку, выходившую из трамвая

В Санкт-Петербурге, в понедельник, 5 июля, на Васильевском острове произошло столкновение каршерингового автомобиля и пассажира трамвая.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места происшествия. По кадрам видно, как трамвай останавливается на остановке, на которой выход пассажиров осуществлялся на проезжую часть. В итоге каршеринговый автомобиль не снизил скорость и сбил девушку, выходившую их транспорта.

Инцидент произошел на Среднем проспекте Васильевского острова около дома №50. После столкновения к петербурженке подбежали прохожие и начали оказывать помощь. На данный момент информации о состоянии потерпевшей нет.