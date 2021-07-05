По улицам поселка Парголово ходил окровавленный мужчина с монтировкой

В Ленинградской области в Выборгском районе в поселке Парголово местные жители заметили мужчину, который был весь в крови и расхаживал по улицам с монтировкой.

Сообщается, что в понедельник, 5 июля, в 01:08 в полицию Выборгского района поступила информация о том, что по улице 1 мая, около дома №91 ходит взрослый человек и размахивает монтировкой.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов. По прибытии полицейские задержали мужчину и установили, что на вид ему 40 лет. Он был весь в крови. Однако объяснить почему мужчина находится в таком состоянии не смог, потому что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент полиция устанавливает личность бродяги.