В Сестрорецке произошел крупный пожар в промзоне

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в Курортном районе Северной столицы в цехе по обработке дерева в промышленной зоне произошел крупный пожар, площадь которого составила 450 квадратных метров.

«В цехе по деревообработке площадью 450 кв. метров происходит горение по всей площади. В 09:41 мск из-за угрозы распространения огня на соседние здания ранг пожара повышен до № 2», — сообщили в главке МЧС.

В ведомстве отметили, что сам цех, где произошло возгорание, находится на Аэродромной улице в Сестрорецке. На место происшествия прибыло 47 пожарных, а также 12 единиц пожарной техники.

Информации о пострадавших пока нет.