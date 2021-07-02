В Петербурге российская порноактриса Кристина Лисина совершила самоубийство

В Санкт-Петербурге, 29 июня, покончила с собой российская порноактриса Кристина Лисина. Об этом сообщил ее молодой человек на своей странице в социальной сети Instagram/

«29.06.2021 ушла из жизни моя девушка — Лисина Кристина, также известная, как — Kris the foxx», — заявил парень Лисиной.

Кроме того, юноша выложил несколько фотографий, а также видео, на которых сообщил, что на похороны требуется примерно 70-80 тысяч рублей. Молодой человек просит всех неравнодушных помочь в этой беде. Однако детали и причины смерти своей девушки он не раскрыл.

Кристина Лисина снималась у Пьера Вудмана и других мастеров жанра. Сообщается, что девушка сбросилась с 22 этажа на улице Ворошилова.