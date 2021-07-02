В Приморском районе в результате ДТП машина перевернулась на крышу

В Санкт-Петербурге в Приморском районе в пятницу, 2 июля, с утра произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся на крышу. Участниками аварии стали две иномарки — Renault Kaptur, который оказался на крыше, и Fiat. Кадры с места ДТП опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Столкновение машин произошло на Планерной улице, около дома №19.Водители не смогли прийти к обоюдному согласию и не поделили дорогу. Автомобилист на Fiat выезжал с дворовой территории на главную дорогу и не уступил проезжую часть Renault.

Сообщается, что пострадавших в данном инциденте нет. Неравнодушные проезжавшие рядом водители помогли мужчине выбраться из перевернутого автомобиля.